Европейский союз до конца этого года передаст до 100 млн доз вакцин от коронавируса бедным странам. Об этом заявила сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, открывая Глобальный саммит по здравоохранению, сообщает ТАСС.
– Европейская команда намерена передать минимум 100 млн доз странам с низким и средним доходом до конца 2021 года, – обозначила глава ЕК.
Она также указала, что одна из тем проходящего саммита, в котором участвуют в формате видеоконференции лидеры и высокопоставленные представители стран Группы двадцати и главы международных организаций, – пути обеспечения вакцинами всех в равной степени.
– И мы намерены добиваться этого не только за счет поставок и экспорта, но и за счет расширения производственных мощностей этих препаратов в наибольшем числе регионов мира, – обратила внимание фон дер Ляйен.
Как отметил во вступительном слове премьер-министр Италии Марио Драги, принимающий саммит как глава правительства председательствующей в "двадцатке" страны, "пандемия продемонстрировала важность международного сотрудничества".
Саммит, на котором лично присутствуют только Драги и фон дер Ляйен, проходит на вилле Панфили. По его завершении планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут указаны главные принципы борьбы с пандемией и предотвращения распространения заболеваний в будущем. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли. Как заявили сегодня представители Всемирной организации здравоохранения, реальное число жертв последствий коронавирусной инфекции может быть втрое больше официальных данных.
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ЕС передаст до 100 млн доз вакцин от коронавируса бедным странам
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