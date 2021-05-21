ЕС передаст до 100 млн доз вакцин от коронавируса бедным странам

– обозначила глава ЕК.Она также указала, что одна из тем проходящего саммита, в котором участвуют в формате видеоконференции лидеры и высокопоставленные представители стран Группы двадцати и главы международных организаций, – пути обеспечения вакцинами всех в равной степени.– обратила внимание фон дер Ляйен.Как отметил во вступительном слове премьер-министр Италии Марио Драги, принимающий саммит как глава правительства председательствующей в "двадцатке" страны, "пандемия продемонстрировала важность международного сотрудничества".Саммит, на котором лично присутствуют только Драги и фон дер Ляйен, проходит на вилле Панфили. По его завершении планируется обнародовать Римскую декларацию, в которой будут указаны главные принципы борьбы с пандемией и предотвращения распространения заболеваний в будущем. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли. Как заявили сегодня представители Всемирной организации здравоохранения, реальное число жертв последствий коронавирусной инфекции может быть втрое больше официальных данных.