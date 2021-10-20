ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных

Неофициальное предложение Еврокомиссии подразумевает продолжение использования ковид-паспортов, включающих информацию о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на наличие инфекции. Путешествующих без них могут обязать делать тесты на COVID-19 по прибытии к месту назначения. Отправлять иностранцев на карантин по прилете будут только в исключительных случаях: например, если будут обнаружены новые и опасные штаммы вируса.Предложение Еврокомиссии также не исключает возможного отказа от обозначения цветовых зон на специальной санитарной карте ЕС для информирования о текущих темпах заражения COVID-19 в том или ином европейском государстве или регионе. Эта карта используется для того, чтобы принимать решение о смягчении или ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.Как отмечает Bloomberg, обозначение зон могут и оставить, усовершенствовав методику определения данных, на основе которых их делят по цветам. Страны-члены хотят побудить к введению более простых и унифицированных правил по приему туристов из красных и серых зон.