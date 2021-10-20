ЕС обсуждает дальнейшее смягчение антиковидных ограничений для вакцинированных

Страны Евросоюза планируют ослабить вызванные пандемией COVID-19 ограничений по въезду в ЕС и перемещению внутри него для вакцинированных лиц (но это не касается тех, кто привился препаратами российского производства). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Неофициальное предложение Еврокомиссии подразумевает продолжение использования ковид-паспортов, включающих информацию о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на наличие инфекции. Путешествующих без них могут обязать делать тесты на COVID-19 по прибытии к месту назначения. Отправлять иностранцев на карантин по прилете будут только в исключительных случаях: например, если будут обнаружены новые и опасные штаммы вируса.
Предложение Еврокомиссии также не исключает возможного отказа от обозначения цветовых зон на специальной санитарной карте ЕС для информирования о текущих темпах заражения COVID-19 в том или ином европейском государстве или регионе. Эта карта используется для того, чтобы принимать решение о смягчении или ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Как отмечает Bloomberg, обозначение зон могут и оставить, усовершенствовав методику определения данных, на основе которых их делят по цветам. Страны-члены хотят побудить к введению более простых и унифицированных правил по приему туристов из красных и серых зон.