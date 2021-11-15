ЕС будет признавать COVID-сертификаты еще четырех стран

Евросоюз будет признавать коронавирусные сертификаты, выданные в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на распространенное сегодня заявление Еврокомиссии.
– Четыре государства присоединятся к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые документы Евросоюза, – отмечается в документе.
Уточняется, что ЕС теперь признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября ЕС сообщил о признании сертификатов Армении и Великобритании.