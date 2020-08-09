Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ермошина: складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же наблюдатели

Ермошина: складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же наблюдатели

Председатель ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала ход основного дня голосования на президентских выборах в Беларуси. По ее наблюдениям, жалобы подают одни и те же наблюдатели. Такое мнение глава Центризбиркома сегодня высказала журналистам, передает БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что от наблюдателей все это время поступают определенные жалобы. "Причем складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же люди - несколько десятков. И, судя по всему, им обещана плата за подачу жалоб. Потому что зачастую вопрос уже решен территориальный комиссией, но все равно идет жалоба в Центральную. Очевидно, сдельная оплата труда", - предположила председатель ЦИК.

Жалобы, например, подаются по поводу того, что кабинки для голосования не имеют штор. "Сразу же могу сказать, что законом это не запрещено. Более того, если мы возьмем все остальные государства, то кабинки не закрываются вообще. Это либо "треуголки" из картона и дерева, стоящие на столах, либо стойки, где закрыты только три стороны", - обратила внимание председатель ЦИК. Таким образом, подчеркнула она, кабины, которые используются на этих выборах в Беларуси, полностью соответствуют международным стандартам.

На выборах аккредитованы 53 868 национальных наблюдателей. Из-за эпидемиологической ситуации на одном участке их может быть не больше пяти.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
Наблюдатель МПА СНГ Фарход Рахими: обеспечены законность и порядок проведения выборов
Ипатов: информации о грубых нарушениях общественного порядка в ЦИК не поступало
Явка избирателей на президентских выборах на 16.00 составила 73,4%
Ректор академии музыки Екатерина Дулова: Горжусь тем, что хорошее образование в Беларуси доступно не только избранным
Павел Сапотько: Все мы желаем стране процветания и стабильности
Члены избирательных комиссий в день выборов выезжали на дом к избирателям, которые не смогли прийти на участок лично
На избирательных участках в столичной гимназии № 34 — праздничная атмосфера и высокая явка
Наблюдатель Адриан Лебединский лично убедился, что для белорусов выборы – это праздник
Николай Козеко: все голосуют за красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь
Наблюдатель из Казахстана: "Избирательные участки оснащены всем необходимым"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это сладкое слово - свобода
Заместитель Генерального секретаря Совета МПА Виктор Когут: В Беларуси очень теплая и радушная атмосфера
Лукашенко: помочь мы можем только сами себе
БКМО: результаты национального exit poll будут озвучены после закрытия участков
Гигин: явка на выборах может составить около 90 процентов
Сайты государственных СМИ и госорганов подверглись DDoS-атаке
Наблюдатели из Армении: Нас впечатляет уровень подготовленности и организованности белорусских выборов
Лепельский район: в бывшем военном городке голосуют за мир и стабильность
ЦИК прокомментировал появившиеся в интернете призывы голосовать, не заходя в кабинки
Комиссия столичного участка № 25: у нас высокая явка
Анастасия Мирончик-Иванова: в жизни каждый делает выбор в пользу человека, с которым чувствует себя спокойно
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда катится «Фейсбук»
"Белтелеком": идут активные кибератаки на сайты госорганов с внешнего шлюза
Нашу судьбу определяет наш выбор
Политолог об оценках внешних наблюдателей: легитимность власти основывается на результатах волеизъявления белорусского народа
В Снове голосуют основательно
Лавринович: проголосовал за эволюционный, а не революционный путь развития
Люди улыбаются, каждый верит в хорошее будущее – наблюдатель
В агрогородке Томашовка Брестского района за будущее страны голосуют семьями
Лукашенко о задержанных бойцах ЧВК "Вагнер": Мне все равно кто их посылал, главное, чтобы они не устроили пожар в центре Минска
Шпаковский: у государства достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок
Информационный канал «Выборы 2020». Сообщения ЦИК, мнения экспертов, ход голосования
мнение
Татьяна БИЗЮК
Ресурсы конвертируем в молодые таланты
Могилевчанка Вероника Сардыко приняла участие в голосовании в день своего 18-летия
Лукашенко об урожае: у меня абсолютная уверенность, что мы его соберем
Лукашенко о планах на день выборов: день пройдет, как обычно, буду ждать результатов
Девятовский: в очередной раз убеждаюсь в открытости и искренности Президента
Шпаковский рассказал о политтехнологиях, применяемых на выборах оппонентами власти
Председатель Светлогорского райисполкома: выборы проходят спокойно
Орда: мы должны быть солидарны в стремлении сделать страну лучше, краше и сильнее
Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко: я отдал свой голос за стабильную и независимую Беларусь
На избирательных участках соблюдены все санитарно-гигиенические меры
Лашук: мы не отвечаем за любые публикуемые под видом нашего экзитпола сведения
мнение
Елена ЯСКО
Видеть дальше своего носа
Голосовали по совести: насельницы и священнослужители монастыря в Гродно приняли участие в выборах
Ермошина: складывается впечатление, что жалобы подают одни и те же наблюдатели
Владимир Кравцов: важно не ошибиться в выборе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ