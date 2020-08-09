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Ермошина считает возможным создание электронного регистра избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина считает целесообразным рассмотреть в будущем возможность создания электронного реестра избирателей. Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ. Глава ЦИК обратила внимание на сложность нынешней электоральной кампании:


- День безумно сложный. Вся избирательная кампания очень сложная и день выборов является венцом всей той сложности, а иногда и хаоса, которые происходили в рамках данной избирательно кампании.

Лидия Ермошина отметила, что после подведения итогов выборов можно будет делать многие выводы, которые касаются и организации, и прав тех, кто участвует в выборах:

- Возможно переходить, и наверное это уже требуется и необходимо, к электронному реестру избирателей. Потому что составление списков по участковым избирательным комиссиям показало, что они не могут быть достоверными.

Глава ЦИК пояснила:

- Зачастую просто не упоминаются люди, которые проживают, но не ходят долгие годы на выборы. Это создало сейчас очереди. Именно очереди в Минске существуют из-за того, что, во-первых, судя по всему председатели товариществ индивидуальных застройщиков  просто не подали списки на граждан, которые проживают во вполне элитном жилом фонде. Во-вторых, потому что часть граждан просто не учитывалась и не ходила на выборы. Притом это абсолютно новые районы, где люди скорее всего голосовали по другим адресам. И электронный регистр расставит все точки над «i».

По словам Лидии Ермошиной с высокой явкой ранее проблем не возникало. Но неравномерность потока избирателей внесло дестабилизирующий элемент:

- Почему в один день? Если бы этот приход был постепенным, в течение досрочного голосования, то думаю мы с этой проблемой бы не столкнулись. Дело в том, что альтернативный кандидат и те силы, которые его поддерживали, они призвали белорусов прийти в последний день голосования, в последние часы. К сожалению, слушают не тех, кого нужно слушать. Не организаторов выборов, а политиканов. Вот отсюда и этот опыт печальный.

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