Ермошина предостерегла избирателей от прихода на выборы 9 августа перед закрытием участков

Об этом Председатель ЦИК Беларуси заявила в своем видеообращении, опубликованном на сайте, посвященном выборам Президента Беларуси.

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– Это (приходить на избирательный участок вечером 9 августа. – Прим. sb.by) совет не просто вредный, это совет, который будет препятствовать вашему голосованию, – рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, в конце дня избирательные комиссии будут работать в меньшем составе, поскольку часть членов комиссии поедет с переносными ящиками для организации голосования на дому.

– В том случае, если будет большое скопление людей, участковым избирательным комиссиям рекомендовано установить пропускной режим. То есть пропускать в помещение участковой комиссии избирателей не больше, чем членов избирательной комиссии будет находиться на выдаче избирательных бюллетеней, – отметила Лидия Ермошина.

Она уточнила, что из-за этого в 8 часов вечера, когда закроются участки для голосования, часть избирателей может остаться за порогом участка и не принять участие в голосовании.