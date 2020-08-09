Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Ермошина: очереди у избирательных участков – результат провокации

Ермошина: очереди у избирательных участков – результат провокации

Очереди у избирательных участков – результат провокации. Об этом в эфире СТВ заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БЕЛТА.

Комментируя ситуацию с очередями, Лидия Ермошина подчеркнула, что "все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы".

"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", – констатировала глава ЦИК. Действия этих людей председатель ЦИК назвала самым настоящим саботажем, организованной провокацией. "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", – считает Лидия Ермошина.

"Это все разрабатывается политтехнологами, близкими и, собственно говоря, финансируемыми из бывшего предвыборного штаба Бабарико", – предположила руководитель Центризбиркома.

Кроме того, сегодня на участках наблюдается умышленная порча бюллетеней. "Портят один, приходят получить второй, портят опять. Избирательные комиссии не обладают таким резервом бюллетеней. Это тоже провокация", – сказала Лидия Ермошина.

Она уверена, что и без того внушительная явка была бы еще больше, если бы людей просто не удерживали на входе. "Их не пускают эти саботажники. Вот сила протестного электората, его сознание, отношение, честность по отношению к своему государству. Ну и, наверное, честность того кандидата, которого они поддерживают. Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать", – предостерегла председатель ЦИК.

Лидия Ермошина напомнила, что избирательные участки в любом случае закроются в 20.00. "И выборы будут признаны все равно. Несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию", – резюмировала глава Центризбиркома.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Международный наблюдатель: Национальный exit poll является одним из наиболее эффективных инструментов гражданского контроля
Новый соцопрос Ecoom подтвердил высокий уровень поддержки Александра Лукашенко – 78,9%
Ермошина считает возможным создание электронного регистра избирателей
Ермошина: наблюдается организованная порча бюллетеней
Обнародованы результаты национального exit poll на выборах Президента
Информационный канал «Выборы 2020». Сообщения ЦИК, мнения экспертов, ход голосования
Ветеран Великой Отечественной Валентина Баранова: счастлива, что живу именно в такой Беларуси
Приоритеты молодых: стабильность и мирное небо
На Гомельщине появился первый экипаж-трехтысячник
До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 августа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это сладкое слово - свобода
Богданович: Президент уделяет внимание всем, это не может не радовать
Заслуженный тренер Беларуси по футболу Вячеслав Сиваков: уверенность в будущем – это очень важно
Почетный строитель Виктор Петренко: важно, чтобы мои внуки жили в стране без войны и потрясений
Хочу, чтобы не пропал труд моего поколения, моих коллег и близких - депутат Анатолий Дашко
Жители Щучина голосуют за развитие экономики
Явка на президентских выборах на 18.00 составила 79,01%
Наблюдатель из Азербайджана о выборах: все организовано на достойном уровне
Николай Мартынов: Мой голос – за единую Беларусь, крепкую и процветающую
В могилевском Доме ветеранов позаботились обо всех категориях избирателей
Мнение: избирательная кампания станет отправной точкой в развитии Союзного государства
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куда катится «Фейсбук»
Группа «Аура» – о сегодняшнем общении Президента со СМИ
Учитель Кристина Доронина: мне небезразлично, что будет с моей страной в будущем
На участки самого большого сельсовета Брестского района голосовать приезжают даже в дождь
Делегация наблюдателей МПА СНГ побывала на избирательных участках в Слуцке: репортаж
В Бресте избирательному участку придали национальный колорит
Наблюдатель МПА СНГ Фарход Рахими: обеспечены законность и порядок проведения выборов
Ипатов: информации о грубых нарушениях общественного порядка в ЦИК не поступало
Эксперт: альтернативные кандидаты не хотят брать ответственность за некоторые свои действия
В Беларуси совершенствуется избирательная система – наблюдатель от СНГ
Ермошина: очереди у избирательных участков – результат провокации
мнение
Татьяна БИЗЮК
Ресурсы конвертируем в молодые таланты
Явка избирателей на президентских выборах на 16.00 составила 73,4%
Международный наблюдатель: вижу соответствие хода голосования требованиям белорусского законодательства и международным стандартам
Ректор академии музыки Екатерина Дулова: Горжусь тем, что хорошее образование в Беларуси доступно не только избранным
Павел Сапотько: Все мы желаем стране процветания и стабильности
Выезд к избирателям в Витебском районе: дорог каждый голос
Витебский медик: лучшее доказательство эффективности власти – конкретные дела
Члены избирательных комиссий в день выборов выезжали на дом к избирателям, которые не смогли прийти на участок лично
На избирательных участках в столичной гимназии № 34 – праздничная атмосфера и высокая явка
Ветеран Великой Отечественной Федор Лисовский: пока глаза видят и ноги ходят, приду на участок сам
Наблюдатель Адриан Лебединский лично убедился, что для белорусов выборы – это праздник
мнение
Елена ЯСКО
Видеть дальше своего носа
Беляев: для Беларуси неконтролируемая приватизация будет большим злом
Николай Козеко: все голосуют за красивую, трудолюбивую, мирную, счастливую, радостную, светлую Беларусь
Наблюдатель из Казахстана: "Избирательные участки оснащены всем необходимым"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ