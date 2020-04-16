Ермолович: Проблем с исполнением обязательств по госдолгу у Беларуси не возникает

Министр финансов Максим Ермолович сообщил журналистам, что существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам и основному долгу у Беларуси в текущем году не возникает.

— Мы учитываем валютные риски в нашей работе. Притом мы закладывали в проект бюджета достаточно консервативный сценарий, в том числе и по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США и евро, поэтому существенного влияния курсовые изменения на исполнение бюджета платежи по госдолгу не окажут, — подчеркнул министр.

По словам Максима Ермоловича, сложностью текущего года является отсутствие комфортного доступа к международным рынкам заимствования:

— Надеюсь, эта ситуация будет временной, тем более что и заместить такую ситуацию на финансовых рынках взялись на себя международные финансовые организации. Предлагаются инструменты международного валютного фонда для обеспечения долговой устойчивости стран. Поэтому мы работаем со всеми международными финансовыми организациями с тем, чтобы свои платежи по внешним обязательствам и план по привлечению внешних ресурсов выполнить в текущем году независимо от того, как будет развиваться в дальнейшем ситуация по доступу на внешние рынки заимствования.

Министр отметил, что необходимости в экстренных изменениях в бюджет для обеспечения борьбы с COVID-19 нет:

— У нас достаточно ресурсов для штатного исполнения бюджета. Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной.

Если возникнут недопоступления в бюджет, то они будут в полном объеме компенсированы средствами, которые Минфин хранит на своих счетах в Национальном банке, добавил Максим Ермолович.

— Пересмотр параметров все равно будет происходить. Потребовались дополнительные средства для учреждений здравоохранения, и мы проводим работу по ограничению непервоочередных расходов.

Что касается исполнения бюджета за первый квартал, то существенных отклонений от запланированных параметров не произошло.