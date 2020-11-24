Об этом руководитель временной администрации ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Ермакова сообщила журналистам по итогам доклада Президенту.
– И клиенты, и граждане забыли, что были какие-то потрясения в Белгазпромбанке. Нельзя сказать, что продолжается отток вкладов населения, объем уже восстановился. И ситуация не хуже, чем в целом в банковской системе, – сказала руководитель.
Она подчеркнула, что отток вкладов – вопрос, не связанный с ситуацией, которая сложилась в банке, и с введением временной администрации. Клиенты восстановились, жизнь наладилась в нормальном режиме:
– Единственное, что банк сократил объемы. Где-то на миллиард сократились активы в связи с тем, что сократились источники финансирования и кредитования. А так жизнь продолжается. Банк получил прибыль. За десять месяцев план по прибыли немножко даже перевыполнен.
Надежда Ермакова сообщила, что собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка.
Фото: БЕЛТА
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Ермакова: ситуация в Белгазпромбанке не хуже, чем в банковской системе в целом
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