Опыт старшего поколения нужен и важен –в первую очередь для молодежи. Убеждение в этом высказала журналистам бывший сенатор первого –четвертого созывов Совета Республики Надежда Ермакова перед первым заседанием совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, которое прошло сегодня в Минске.
Надежда Ермакова полагает, что именно в этом заключается главная миссия нового совета:
– И наша главная задача – не мешать, но при необходимости подсказать. Конечно, у нас есть свои мысли.
Исходя из жизненного опыта рассказала член совета старейшин и о своих ожиданиях от предстоящего VI Всебелорусского народного собрания:
– Хотелось бы, чтобы собрание приняло те решения, которые будут воплощены в жизнь. Уже много высказано предложений, и очень хорошо, что работают открытые диалоговые площадки, на которых эти предложения собираются. Но самое главное, что стоит определить, – каким путем мы сохраним мир, единение нашего населения. Наверное, это самые главные вопросы. Все остальное у нас в стране уже есть.
Фото: БЕЛТА
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Ермакова: опыт старшего поколения важен для молодежи
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