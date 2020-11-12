Ермак: прорабатывается вопрос о персональной ответственности за отсутствие маски

По словам специалиста, все руководители должны будут провести работу с населением.Насколько полезно носить маски?Также специалист напомнила о Законе "О здравоохранении", в котором указано, что ответственность за здоровье ложится на каждого человека.К слову, масочный режим введен до стабилизации эпидситуации. В детских дошкольных учреждениях и в школах в масках должен находиться персонал, дети – по желанию. А вот в университетах маски должны носить и студенты. Также рассматривается вопрос о том, чтобы ввести персональную ответственность за отсутствие масок.