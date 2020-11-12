Сегодня в столице вводится обязательный масочный режим. Главный санитарный врач Минска Светлана Ермак поделилась подробностями.
– Сегодня решением Мингорисполкома приняты мероприятия по профилактике гриппа и коронавируса. Все руководители субъектов хозяйствования обязаны рекомендовать людям при посещении своих объектов надевать маски. То есть эта норма действует для субъектов, пока персональная ответственность не предусмотрена, но она прорабатывается.
По словам специалиста, все руководители должны будут провести работу с населением.
– Торговые объекты, почтовые отделения, общественный транспорт – везде будут выведены рекомендации носить маски. Так как мероприятие касается руководителей, ответственность возложена на них. Если на каком-то объекте масочный режим не будет соблюдаться, руководителей ждет административная ответственность.
Насколько полезно носить маски?
– Конкретных научных данных нет, – отмечает Светлана Ермак. – Но мы не знаем, кто находится в транспорте – больной человек или здоровый. Капли аэрозоля останутся на маске, так что они имеют эффект.
Также специалист напомнила о Законе "О здравоохранении", в котором указано, что ответственность за здоровье ложится на каждого человека.
– Если он дорожит своим здоровьем, он будет носить маску. Мы хотим достучаться, что каждый несет персональную ответственность за свое здоровье. Тем более масок в аптеках достаточно, причем различных – как бытовых, так и медицинских. Думаю, проблемы приобрести их не будет.
К слову, масочный режим введен до стабилизации эпидситуации. В детских дошкольных учреждениях и в школах в масках должен находиться персонал, дети – по желанию. А вот в университетах маски должны носить и студенты. Также рассматривается вопрос о том, чтобы ввести персональную ответственность за отсутствие масок.
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Ермак: прорабатывается вопрос о персональной ответственности за отсутствие маски
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ