«Эрл Грей», с ромашкой или мятой: какой чай с добавками полезен

Классическим черным чаем без добавок уже никого не удивишь. С бергамотом, экзотическими фруктами или травяной? О пользе любимых многими напитками с добавками говорили в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
– Употребление чая – это не только дело вкуса, но и пользы, – отметил российский врач Сергей Агапкин. – Вообще, я бы рекомендовал напиток 2–3 (максимум 4) раза в день. Чай, конечно, не дает такого эффекта бодрости, как кофе. Дело в том, что кофеиноподобные вещества – теины, содержащиеся в чае, соединяются с вяжущими компонентами. Таким образом, их всасывание замедляется.
Остальные компоненты напитка имеют умиротворяющее и успокаивающее действие.
Чай с бергамотом
Врач напомнил, что бергамот снижает уровень холестерина в крови, но это не главное его преимущество. Он полезен и для снижения базального уровня глюкозы в крови и может быть помощником в избавлении от лишнего веса. Бергамот обладает комплексом эффектов – особенно хорошо они работают при возрастных болезнях. К примеру, при метаболическом синдроме. Он также полезен для профилактики камней в желчном пузыре.
Чай с ромашкой
– Очень популярен такой чай в Великобритании. Лучше всего он подходит чувствительным людям – тем, у кого от черного чая учащается сердцебиение. В чае с ромашкой нет кофеина, он мягко действует на сердечно-сосудистую систему. Ромашка имеет и антисептическое действие, она очень хороша при заболеваниях полости рта и желудочно-кишечного тракта. Я очень рекомендую пить такой чай людям, имеющим проблемам с пищеварением, – рассказал врач.
Чай с мятой
О пользе этого напитка рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Мята – отличное средство для расслабления. Она улучшает настроение и делает нас более позитивными. После употребления чая с мятой человек не так остро реагирует на различные жизненные неприятности. Плюс ко всему она улучшает дыхание, защищает легкие, обладает противомикробным действием. Мяту используют и для профилактики бактериальных и вирусных заболеваний дыхательных путей, – рассказал эксперт.
Он также добавил, что мята является спазмолитиком. Она эффективно снимает боли в кишечнике, бронхах. А еще мята может снизить уровень стресса и способствовать более быстрому засыпанию и крепкому сну.
Фото: pixabay.com
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«Эрл Грей», с ромашкой или мятой: какой чай с добавками полезен
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