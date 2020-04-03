Эпидемиологическая ситуация, средства защиты и деньги от благотворительности. Собрали главное из брифинга Минздрава

Ситуация контролируемая благодаря работе медиков

Тестов достаточно

Больше всего случаев в Минске

О средствах защиты

О ситуации в Витебске

О благотворительном счете

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан подчеркнула, что ситуация остается контролируемой. Как рассчитали эпидемиологи, меры, принимаемые с 20-х чисел января, позволили предупредить развитие заболеваний примерно по 840 случаев в день. Это огромная работа по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией, всех контактов этих лиц, госпитализации контактов 1-го уровня, проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны.отметила замминистра.Врачи продолжают отслеживать всю ситуацию не только по коронавирусу, но и по острым респираторным заболеваниям. Сегодня министром здравоохранения принято решение: контакты 2-го уровня с ОРЗ будут госпитализироваться, обследоваться на коронавирусную инфекцию, и при отрицательном результате, а также отсутствии ухудшения такие пациенты продолжат лечение на дому. Также у контактов 1-го уровня, как показывают наблюдения, выявляются заболевания на 2—5-й день, поэтому на 6—7-е сутки анализ с отрицательным результатом позволит выписать пациента, но ему будет рекомендовано соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Кроме того, Минздравом подготовлено постановление по правилам самоизоляции, с которым рекомендуют ознакомиться на Национальном правовом портале.Со вчерашнего дня начали тестировать все пневмонии средней степени тяжести. Данные меры направлены на то, чтобы максимально выявить пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония. На 8 утра сегодня в стране было 10 640 тестов для выявления коронавирусной инфекции, ожидается поставка еще 10 000 в ближайшие дни. Кроме того, сейчас проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы. Елена Богдан повторяет, что тестов достаточно для контроля ситуации.Как озвучила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, за все время в стране зарегистрирован 351 случай заражения коронавирусной инфекцией. В Брестской области1, в Могилевской — 2, в Витебской — 89, в Гомельской — 13, в Гродненской — 6, в Минской — 50, а в Минске190. Каждый второй случай в возрастной группе от 25 до 64 лет. Она также напомнила, что сегодня основные меры — социальное дистанцирование и самоизоляция. Многие организации общественного питания и торговли делают разметки на расстоянии в 11,5 метра, чтобы исключить тесный контакт. При этом каждый должен понимать: если не соблюдаешь эти меры, находишься в группе риска. И если не заболеешь сам, то можешь стать источником инфекции для окружающих людей.Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк объясняет, что во время вспышки коронавируса в Ухане у нас за 10 дней вымели двухгодичный запас масок. Это два миллиона штук, для сравнения, за все время свиного гриппа 10 лет назад750 тысяч. Пришлось делать дополнительные закупки. То же произошло и с другими средствами защиты. В итоге не только начали закупать за рубежом, но и стали активно развивать свое производство. Сейчас в запасе масок более 2 млн, респираторов — 90 тысяч, костюмовболее 85 тысяч, перчаток10 млн, защитных очков24 тысяч. В день расход костюмов — примерно 2200, масок — 300—350 тысяч, респираторов — 2500—3000. Для сравнения, полтора месяца назад по костюмам это было 40150, маскам — 1015 тысяч, респираторамдо 150. Также в течение двух недель поступят 50 тысяч защитных экранов. Что касается костюмов, их производство наращивают до 18 000 в день.Всю неделю группа экспертов вместе с министром здравоохранения работала в регионе. Причинавыявленное в результате ежедневного анализа увеличение количества острых респираторных заболеваний и пневмоний. Провели консилиум по всем пациентам средней и тяжелой степени тяжести, мониторинг по оснащению медучреждений, использованию медработниками алгоритмов Минздрава, проанализировали условия по разделению потоков медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Проанализирован и поток пациентов, которые поступают в медучреждения. В итоге принят ряд организационных решений: проведение повторной учебы с медработниками по использованию средств индивидуальной защиты, изменение логистики, чтобы переориентировать пациентов с пневмонией в те учреждения, где есть условия для кислородной терапии. За время работы министра в Витебске Белмедтехноцентр осуществил проводку более 50 точек кислорода в медучреждения. Сегодня, говорит Елена Богдан, все принятые меры позволяют нам утверждать, что ситуация полностью контролируемая. Цифры это подтверждают: за три месяца 2019 года в стране пролечено в стационаре 20 250 пневмоний, смерть наступила в 153 случаях. За такой же период этого года 18 032 пациента пролечены, умерли 128. По Витебской области в первом квартале 2019 года с пневмонией пролечены 4258 пациентов, из которых умерли 28, а в этом году цифры соответственно 3608 пациентов и 23 летальных исхода.— подытожила Елена Богдан.На 8.30 утра на счет перечислено 2 млн 875 тысяч 152 рубля, а также 28 258 евро. В прямом эфире транслировалось заседание комиссии по расходованию этих средств. В итоге будет куплено свыше 127 тысяч защитных костюмов и более 4000 защитных щитков, которые пропорционально раздадут на всю территорию страны. Кроме того, рассказал Борис Андросюк, отозвались многие наши соотечественники за рубежом. Это бизнесмены, которые проявили гражданскую ответственность. Государство тратит огромные деньги, но помощь никогда не бывает лишней. Поэтому поблагодарили специалисты и за душевную помощь, в том числе гостиничный бизнес, который предлагает отдохнуть медикам, работающим с коронавирусными пациентами, неравнодушных людей за акцию по доставке обедов для врачей.