Эпидемиолог рассказала, почему нужно вакцинировать ребенка от коронавируса

Об этом кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Инна Федорова рассказала в эфире программы «Наше утро» на «ОНТ».
- Особенность четвертой волны коронавирусной инфекции в том, что идет смещение заболеваемости на молодой возраст. Тяжелые случаи течения болезни есть даже среди детей, некоторые получают реанимационную помощь. Хотя бы этот факт является весомым аргументом для того, чтобы привить ребенка и защитить его от последствий COVID-19, - считает врач.
Инна Федорова отметила, что есть дети, которые переносят коронавирусную инфекцию под видом острой респираторной болезни. Они являются источниками инфекции и приносят вирус в семьи.
- Мы ждем результаты клинических исследований вакцины Спутник V в возрастной категории от 12 до 17 лет, которые проводятся в России. Как только будет доказана эффективность и безопасность вакцинации среди подростков, будет решен вопрос с иммунизацией детей и у нас. Я буду одной из первых, кто сделает прививку своему старшему 12-летнему сыну, - резюмировала кандидат медицинских наук.