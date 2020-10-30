Эпидемиолог рассказала, что маска, прикрывающая только подбородок или рот, неэффективна

Фото:

БЕЛТА

Заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая напомнила, что главная функция маски – барьерное задержание капель влаги, которые образуются при кашле и чихании, в которых и могут находиться микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.).Эпидемиологические исследования и математическое моделирование показывают, что соблюдение масочного режима не полностью, но снижает дозу вируса, которую получают вновь инфицированные. Это должно вести и к снижению доли тяжелых случаев.В условиях активной циркуляции респираторных вирусов, в том числе нового коронавируса SARS-CoV-2, маски должны использоваться при наличии симптомов респираторного заболевания (кашель, чихание, насморк и др.). Носить маски следует и там, где возможен контакт с больным человеком, и при оказании медицинской помощи по уходу за ним.Эпидемиолог напомнила основные правила использования защитных масок. Надевать и снимать их следует, удерживая за завязки (резинки), нельзя касаться руками закрепленной маски. Носить маску можно не более двух часов или даже менее, если она увлажнилась.– пояснила специалист.После прикосновения к используемой или использованной маске следует вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим средством. Использованную одноразовую маску необходимо хранить и выбрасывать в пакете, а многоразовую – хранить в пакете до стирки.Вероника Высоцкая также добавила: использование масок эффективно только в сочетании с другими методами профилактики (минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предметов).