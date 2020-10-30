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  2. Эпидемиолог рассказала, что маска, прикрывающая только подбородок или рот, неэффективна

Эпидемиолог рассказала, что маска, прикрывающая только подбородок или рот, неэффективна

Правильное ношение защитных масок может в определенной степени ограничить распространение микроорганизмов, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая напомнила, что главная функция маски – барьерное задержание капель влаги, которые образуются при кашле и чихании, в которых и могут находиться микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.).

 Эпидемиологические исследования и математическое моделирование показывают, что соблюдение масочного режима не полностью, но снижает дозу вируса, которую получают вновь инфицированные. Это должно вести и к снижению доли тяжелых случаев.

В условиях активной циркуляции респираторных вирусов, в том числе нового коронавируса SARS-CoV-2, маски должны использоваться при наличии симптомов респираторного заболевания (кашель, чихание, насморк и др.). Носить маски следует и там, где возможен контакт с больным человеком, и при оказании медицинской помощи по уходу за ним. 

Эпидемиолог напомнила основные правила использования защитных масок. Надевать и снимать их следует, удерживая за завязки (резинки), нельзя касаться руками закрепленной маски. Носить маску можно не более двух часов или даже менее, если она увлажнилась. 

– Правильно надетая маска должна быть зафиксирована завязками (резинками) плотно и близко к коже, когда полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и нос. При наличии носового зажима необходимо придать ему нужную форму, обеспечивая плотное прилегание маски к лицу. Маска, прикрывающая только подбородок или только рот, не выполняет защитную функцию, – пояснила специалист.

После прикосновения к используемой или использованной маске следует вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим средством. Использованную одноразовую маску необходимо хранить и выбрасывать в пакете, а многоразовую – хранить в пакете до стирки.

Вероника Высоцкая также добавила: использование масок эффективно только в сочетании с другими методами профилактики (минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предметов).
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