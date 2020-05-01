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  2. Эпидемиолог рассказал, когда ждать пика COVID-19 в Беларуси

Эпидемиолог рассказал, когда ждать пика COVID-19 в Беларуси

Заведующий отделением медицинской статистики Минской областной больницы Виктор Сущевич в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране, по исследованиям международных экспертов, придется на 20-е числа мая, после чего количество выявляемых случаев заражения пойдет на спад.

Врач-эпидемиолог также предположил, что вакцина от COVID-19 появится не ранее 2021 года.

«У меня много знакомых и друзей, которые работают в разных странах мира, и они пишут о тех же проблемах, с которыми столкнулись и мы, особенно в первые две недели. Здравоохранение не было готово к такому огромному потоку и пациентов, и к востребованности дезсредств и масок. Но сегодня ресурсы включены, индивидуальные предприниматели, различные фабрики переключились на производство костюмов, масок, и этот вопрос в принципе снят», — отметил Сущевич.

По данным на 30 апреля, в Беларуси коронавирус выявили у 14 027 человек, 2386 пациентов выздоровели, 89 скончались.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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