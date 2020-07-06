Некролог, написанный Эннио Морриконе, будет направлен во все газеты. Об этом сообщил в понедельник после смерти композитора друг семьи и адвокат Джорджо Ассумма, пишет ТАСС.
Текст под названием "Эннио Морриконе умер" гласит: "Я сообщаю об этом всем своим друзьям, тем, кто находился всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет". Он пояснил, что выбрал такую форму прощания, чтобы быть похороненным в ходе церемонии в узком кругу, потому что не хочет никому доставлять неудобства. В некрологе композитор также перечисляет своих сестер, детей и внуков. "Надеюсь, они понимают, как я их любил. Наиболее тяжело прощаться с моей женой Марией", – говорится в послании, которое приводит агентство ANSA.
Морриконе умер в ночь на понедельник в больнице в Риме, куда был госпитализирован с переломом шейки бедра после падения. По словам адвоката, композитор "ушел в умиротворении в окружении близких". При этом семья обратилась с просьбой к средствам массовой информации уважать последнюю волю Эннио Морриконе о сохранении частного характера прощания с ним.
Представители высшего руководства Италии, политики, а также представители мира культуры выразили соболезнования в связи со смертью оскароносного композитора.
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Эннио Морриконе оставил собственный некролог
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Фото: РЕЙТЕР