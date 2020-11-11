Энергоемкость ВВП Беларуси планируют снизить в 2020 году на 0,7%

Фото: архив

БЕЛТА

, – отметил Михаил Малашенко.Зампредседателя Госстандарта сообщил, что, по последним данным Международного энергетического агентства, по энергоемкости ВВП Беларусь сравнима с Финляндией и немного обогнала Канаду., – рассказал он.По информации директора департамента, основной инструмент проведения энергосберегающей политики – разработка и реализация госпрограммы энергосбережения. Начиная с 1996 года в Беларуси каждые пять лет реализовывалась республиканская или государственная программа энергосбережения, целью которой было достижение экономии топливно-энергетических ресурсов за пятилетку от 5 млн т до 7,5 млн т условного топлива., – сообщил Михаил Малашенко.В планах на ближайшие пять лет – строительство электрифицированных районов многоквартирной жилой застройки, внедрение новых технологий, которые будут использовать электрическую энергию в том числе для отопления в небольших населенных пунктах, а также перевод технологических циклов с использования природного экспортируемого газа на электротехнологии.