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Энергоемкость ВВП Беларуси планируют снизить в 2020 году на 0,7%

Энергоемкость ВВП Беларуси планируют снизить в 2020 году на 0,7%. Об этом сообщил заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на онлайн-конференции "Беларусь – энергоэффективная страна" в пресс-центре БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"Энергетический потенциал страны должен обеспечивать темп роста экономики в соответствии с основными показателями социально-экономического развития, поэтому повышение энергоэффективности экономики – одна из приоритетных задач государства. Ни для кого не секрет, что при росте валового внутреннего продукта на 1% увеличение топливно-энергетических ресурсов составляет 0,3%. Повышение эффективного использования энергетических ресурсов – крайне важные действия, направленные на решение насущных проблем, связанных в том числе и с изменением климата, экономическим развитием и энергетической безопасностью, с которыми сталкиваются многие страны", – отметил Михаил Малашенко.

Зампредседателя Госстандарта сообщил, что, по последним данным Международного энергетического агентства, по энергоемкости ВВП Беларусь сравнима с Финляндией и немного обогнала Канаду. "Но вместе с тем энергоемкость ВВП Беларуси на 20% выше среднемирового уровня. Основная цель – не увеличить энергоемкость ВВП, планируем по результатам работы за 2020 год снизить энергоемкость на 0,7%", – рассказал он.

По информации директора департамента, основной инструмент проведения энергосберегающей политики – разработка и реализация госпрограммы энергосбережения. Начиная с 1996 года в Беларуси каждые пять лет реализовывалась республиканская или государственная программа энергосбережения, целью которой было достижение экономии топливно-энергетических ресурсов за пятилетку от 5 млн т до 7,5 млн т условного топлива. "Эти цели успешно достигались. Задача на 2016–2020 годы – сэкономить 5 млн т топливно-энергетических ресурсов. Заслугой наших региональных управлений Департамента по энергоэффективности, а также всей системы ЖКХ за прошедшую пятилетку можно считать массовый ввод в эксплуатацию энергоисточников, использующих местные топливно-энергетические ресурсы. Из 3,8 тыс. единиц энергоисточников в системе ЖКХ 2,7 тыс. уже переведены на местные виды топлива, в основном это древесная щепа и торф, который добывается на нашей территории", – сообщил Михаил Малашенко.

В планах на ближайшие пять лет – строительство электрифицированных районов многоквартирной жилой застройки, внедрение новых технологий, которые будут использовать электрическую энергию в том числе для отопления в небольших населенных пунктах, а также перевод технологических циклов с использования природного экспортируемого газа на электротехнологии.
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