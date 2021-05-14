Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок

Фото предоставлено пресс-службой РУП «Минскэнерго»

Первым районом центрального региона, где появилась ветроустановка, стал Мядельский: в деревне Занарочь в 2000 году был смонтирован пилотный ветряк. В скором времени здесь дополнительно были установлены еще два объекта ВЭУ. В 2015 году в Вилейском районе введены в эксплуатацию ветроустановки вблизи деревни Макаричи Вилейского района и деревни Августово Воложинского района.Всего в Беларуси действует более сотни ветроэнергетических установок. За счет использования возобновляемых источников энергии строительство ВЭУ является важным направлением повышения национальной энергетической безопасности.