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Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок

В РУП «Минскэнерго» рассказали, что во всех административных районах, обслуживаемых филиалом «Молодечненские электрические сети», активно развивается альтернативная энергетика. Уже пять ветроэнергетических установок (ВЭУ) установлены в этом районе Минщины. А скоро вблизи деревень Клочково и Трески Молодечненского района будут завершены работы по монтажу еще двух ветроустановок.

Фото предоставлено пресс-службой РУП «Минскэнерго»

Первым районом центрального региона, где появилась ветроустановка, стал Мядельский: в деревне Занарочь в 2000 году был смонтирован пилотный ветряк. В скором времени здесь дополнительно были установлены еще два объекта ВЭУ. В 2015 году в Вилейском районе введены в эксплуатацию ветроустановки вблизи деревни Макаричи Вилейского района и деревни Августово Воложинского района.

Всего в Беларуси действует более сотни ветроэнергетических установок. За счет использования возобновляемых источников энергии строительство ВЭУ является важным направлением повышения национальной энергетической безопасности.
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