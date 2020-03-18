«Энергетик-БГУ» подписал контракт с экс-футболистом «Немана»

Камерунец Жуниор Атеменг стал футболистом «Энергетика-БГУ», сообщает пресс-служба минского клуба.

Жуниор Атеменг(слева). Фото: fcisloch.by



Форвард выступал на родине за клубы «Спорт Этюд», «Тоннер», «Юнион Спортив» и «Апеджес», в составе которого выиграл Кубок Камеруна, таиландские «Бурирам Юнайтед» и «Сурин Сити», а также марокканские «Шабаб Атлас» и «Мулудия».

В августе 2018 года Атеменг перебрался в Беларусь, где полтора сезона защищал цвета гродненского «Немана», в составе которого нападающий отыграл 22 матча в чемпионате Беларуси и забил один гол.

Этой зимой 24-летний камерунец находился на просмотре в «Энергетике» и стал лучшим бомбардиром «студентов» в предсезонке, забив пять мячей.