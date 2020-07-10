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«Энергетик-БГУ» лишился еще одного лидера – Тве перебрался в брестское «Динамо»

Трансферный рынок чемпионата Беларуси по футболу продолжает кипеть. Одним из главных ньюсмейкеров этой недели стал минский «Энергетик». Команда Анатолия Юревича, которая в этом сезоне, кажется, всерьез бьется за медали, лишилась второго лидера.

Напомним, позавчера было официально объявлено, что узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев, который вместе с Виталием Лисаковичем возглавляет гонку бомбардиров, перебрался в субаренду в «Шахтер». Сегодня явью стал и второй слух, который касался другого ключевого игрока «студентов» — Давида Тве. Либерийский полузащитник официально перешел в брестское «Динамо».

Фото: dynamo-brest.by

Действующие чемпионы подписали с хавбеком контракт на два года. Трансфер Давида оценивается в 500 тысяч евро, однако какая компенсация досталась «Энергетику», не разглашается. В новой команде 21-летний игрок будет выступать под 32-м номером.

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Тве переехал в Беларусь прошлой весной. Универсальный полузащитник быстро стал не только одним из главных элементов механизма «студентов», но и одним из лучших представителей амплуа в Высшей лиге. В общей сложности Давид провел 45 матчей в составе минчан, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

«Энергетик» уже без двух лидеров в воскресенье примет «Рух» (начало в 16:30), а матч брестского «Динамо» против «Слуцка» перенесен из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов.

Кстати, «студенты» на данный момент идут на четвертом месте в турнирной таблице, отставая всего на одно очко от лидирующих «Шахтера» и БАТЭ и опережая брестское «Динамо» на три балла.

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