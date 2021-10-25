Эндокринолог рассказала об угрозах коронавируса для поджелудочной железы

У переболевших коронавирусной инфекцией повышается риск развития диабета из-за негативного влияния заболевания на поджелудочную железу. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.
– Любой вирус может повлиять на работу эндокринной системы. И коронавирусная инфекция не является исключением, – предупредила врач.
Органом-мишенью COVID-19 эндокринолог назвала поджелудочную железу.
– При коронавирусе, особенно при заражении дельта-штаммом, воспаление поджелудочной железы, панкреатит наблюдается фактически у каждого второго пациента. Часто страдает в том числе и регулирование углеводного обмена, то есть выработка инсулина. Коронавирус может либо переводить преддиабет в диабет, либо вызывать вновь возникшее нарушение углеводного обмена, – обратила внимание Дарья Ладыгина.
По словам врача, для лечения коронавируса пациентам нередко рекомендуют принимать гормональные препараты.
– Эти лекарства ухудшают чувствительность к инсулину и повышают уровень сахара в крови, – уточнила специалист.
Отмечается, что самыми распространенными симптомами сахарного диабета является частое и обильное мочеиспускание, особенно в ночное время суток, сильная жажда и усталость.