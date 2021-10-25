Эндокринолог рассказала об угрозах коронавируса для поджелудочной железы

– предупредила врач.Органом-мишенью COVID-19 эндокринолог назвала поджелудочную железу., – обратила внимание Дарья Ладыгина.По словам врача, для лечения коронавируса пациентам нередко рекомендуют принимать гормональные препараты.– уточнила специалист.Отмечается, что самыми распространенными симптомами сахарного диабета является частое и обильное мочеиспускание, особенно в ночное время суток, сильная жажда и усталость.