Эндокринолог назвала неочевидную причину, почему вес не уходит

Причиной безрезультатного похудения может быть нарушение работы щитовидной железы. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредила врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.
По словам врача, если пациент придерживается диеты, но вес при этом не уходит, первым делом необходимо исключить вероятность нарушения работы щитовидной железы.
– Щитовидная железа – орган эндокринной системы, который выделяет очень важные гормоны – Т3 и Т4. Они участвуют во всех обменных процессах, регулируют их. И, когда этих гормонов много, организм работает как часы. Но, как только функция щитовидной железы по тем или иным причинам снижается, обменные процессы во всех органах, системах и клетках затихают, – обратила внимание врач Татьяна Шаповаленко.
– Снижение выработки гормонов щитовидной железы называется гипотиреоз, – дополнила слова коллеги врач-эндокринолог Дарья Ладыгина.
Она также отметила, что щитовидная железа отвечает за работу всех органов и систем организма. Она регулирует работу центральной нервной системы, поэтому снижение функции вызывает нарушение настроения и снижение памяти.
– Помимо нервной системы щитовидная железа регулирует деятельность сердечно-сосудистой.<...> Репродуктивная система и у мужчин, и у женщин тоже зависит от ее работы, – добавила эндокринолог и подчеркнула, что снижение функции щитовидной железы приводит к повышению уровня холестерина в крови.
Для того чтобы определить, является ли проблема снижения веса следствием нарушения работы щитовидной железы, необходимо сдать анализ на тиреотропный гормон.
– При этом, даже несмотря на снижение функции щитовидной железы, избыточного веса без нарушения питания не бывает, – резюмировала Татьяна Шаповаленко.
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