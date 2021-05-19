Британская актриса Эмма Уотсон, известная по фильму «Гарри Поттер» высказалась на тему своей помолвки, написав соответствующий пост на личной странице в Twitter.
Скриншот из видео
Как заявила звезда, она сама поделится всеми новостями, касающимися ее личной жизни и карьеры и посоветовала не доверять информации из чужих уст.
- Отсутствие новостей обо мне означает, что я спокойно провожу время в период пандемии. Я забочусь о своих близких и изо всех сил стараюсь не распространять вирус, от которого до сих пор страдает много людей. Я шлю вам много любви, надеюсь, что с вами все в порядке, и вы счастливы, насколько это возможно в эти странные времена, - написала актриса.
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Эмма Уотсон прокомментировала слухи о своей помолвке
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