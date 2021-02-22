Реализация инвестиционного проекта «Северный берег» может начаться в течении месяца. Об этом по итогам встречи с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко журналистам сообщил председатель совета директоров компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммед аль-Аббар.
– По итогам сегодняшней встречи нам удалось снять большинство спорных вопросов. Хотел бы поблагодарить Президента и Премьер-министра Беларуси за их личное участие и внимание к проекту. Ожидаемый старт проекта – около месяца.
Говоря об объеме планируемых инвестиций для реализации проекта, инвестор сообщил, что речь идет о нескольких миллиардах евро.
Отметим, проект «Северный берег» предполагает застройку до 900 га северной части Минска, концепцию «город в городе» и «якоря» в виде Национального выставочного центра и Всемирного торгового центра, университета, городков здравоохранения и образования с частными и государственными учреждениями, ледовой арены и иных объектов спортивной инфраструктуры, центров культуры и искусств, гостиниц, искусственного водного канала, большой парковой зоны.
Фото: БЕЛТА
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Эмиратский инвестор: реализация проекта «Северный берег» может начаться в течении месяца
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