Председатель совета директоров компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммед аль-Аббар позитивно оценивает решение Беларуси не останавливать экономику в период пандемии. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
– Следует разделять подходы и оценки в период до пандемии коронавируса и после. Конечно, раньше экономика Беларуси оценивалась более высоко. Тем не менее благодаря храброму решению Президента Беларуси не закрыть экономику с приходом пандемии, которое многими ставилось под сомнение, текущая ситуация в стране весьма удовлетворительная.
Инвестор отметил, что несмотря на значительное замедление и спад мировой экономики, он высоко оценивает темпы развития экономики нашей страны.
– Уверен и убежден, что с приходом наших инвестиций ситуация только улучшится.
Фото: БЕЛТА
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Эмиратский инвестор позитивно оценил решение Беларуси не останавливать экономику в период пандемии
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