Авиакомпания Flydubai запустила прямые регулярные рейсы по маршруту Дубай – Минск – Дубай, сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск.
Полеты между Международным аэропортом Дубай и Национальным аэропортом Минск будут три раза в неделю. Вылет из Дубая - в 18:50 по вторникам, пятницам и субботам, посадка в Минске - в 23:50. Обратный рейс вылетает из белорусской столицы в 00:50 по средам, субботам и воскресеньям и приземляется в Дубай в 7:45.
Авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов впервые сотрудничает с Беларусью.
– Убеждены, что развитие авиасообщения между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе открытие рейсов авиакомпанией Flydubai, приведет к более тесному сотрудничеству наших стран в области экономики, культуры, туризма и положительно скажется на увеличении как прямого, так и трансферного пассажиропотоков, – отметил генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко.
Flydubai – государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, основанная в 2008 году, базируется в Международном аэропорту Дубай. Авиакомпания позволяет путешествовать по 155 направлениям через международный аэропорт Дубай на Ближний Восток, в Африку, Азию, Европу.
Безвизовый режим действует между Беларусью и ОАЭ с 16 января 2021 года. Граждане Беларуси – владельцы национальных паспортов могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться там без виз на протяжении 90 дней с даты въезда.
Как сообщалось, регулярные рейсы в Дубай предлагает и "Белавиа".
Фото: flydubai.com
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Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск
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