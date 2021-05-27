Эмери стал первым тренером в истории, выигравшим Лигу Европы четыре раза

Трижды в Кубке УЕФА / Лиге Европы побеждал известный итальянский тренер Джованни Трапаттони. По две победы во втором по значимости еврокубке в послужном списке имеют Жозе Моуринью, Диего Симеоне, Рафаэль Бенитес, Хуанде Рамос и Луис Моловни.Вчерашний финал ЛЕ прошел при некотором преимуществе «Манчестер Юнайтед». Но он был вынужден признать свое поражение в более чем драматичной серии пенальти. Все полевые игроки обеих команд свои попытки в этой лотерее реализовали, а развязка наступила, когда к «точке» подошли голкиперы. Херонимо Рульи был точен, а вот Давид де Хеа коллегу по амплуа переиграть не смог.Голкипер «Манчестер Юнайтед», кстати, стал главным антигероем финала. Помимо того, что не использовал попытку в серии пенальти, он не сделал ни одного сейва в игровое время: по воротам «МЮ» был всего один удар – и он оказался голевым.Отметим также, что, помимо трофея, «Вильярреал» завоевал пропуск в следующую Лигу чемпионов. Чемпионат Испании команда Унаи Эмери завершила на седьмом месте, что давало ей право сыграть в Лиге конференций, но благодаря победе в ЛЕ испанская дружина получила путевку в групповой этап главного еврокубка.