Адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках. По их словам, у актрисы было два внебрачных романа —с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и актером Джеймсом Франко, когда она все еще была в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Об этом пишет Sky News.
Защитник актера Дэвид Шерборн отметил, что свидетельство «множественных интрижек» имеет большое значение, так как оно доказывает «ложный мотив» предполагаемого насилия. По словам Херд, она мучилась из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она ему изменяла. Сейчас выясняется, будет ли дело продолжаться.
Джонни Депп подал в суд на бывшую жену в связи со статьей в газете, вышедшей в апреле 2018 года, в которой его называют «бьющим супругу» после обвинений Херд. Актер отрицает эти обвинения.
Шерборн также упомянул кадры от 22 мая 2016 года с камер видеонаблюдения, находящихся в пентхаусе Деппа и Херд в Лос-Анджелесе, на которых видна актриса с мужчиной, предположительно Франко. По его словам, интимная встреча между парой случилась спустя несколько часов после последнего происшествия с предполагаемым насилием, когда в квартиру была вызвана полиция.
Команда Деппа теперь просит «раскрыть все связи за определенный период в 2016 году» между Херд, Маском и Франко.
Как отметил защитник Херд, ее внебрачные отношения не являются «оспариваемым вопросом в заявлении по делу». Кроме того, кадры видеонаблюдения из лифта пентхауса в течение некоторого времени распространялись онлайн.
Ранее сосед Деппа Джош Дрю сообщил, что актриса крутила роман с Маском и актрисой Карой Делевинь, будучи замужем за Деппом. Трио якобы провело ночь в квартире Деппа, когда тот был на съемках.
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Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко
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