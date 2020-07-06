Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко

Защитник актера Дэвид Шерборн отметил, что свидетельство «множественных интрижек» имеет большое значение, так как оно доказывает «ложный мотив» предполагаемого насилия. По словам Херд, она мучилась из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она ему изменяла. Сейчас выясняется, будет ли дело продолжаться.Джонни Депп подал в суд на бывшую жену в связи со статьей в газете, вышедшей в апреле 2018 года, в которой его называют «бьющим супругу» после обвинений Херд. Актер отрицает эти обвинения.Шерборн также упомянул кадры от 22 мая 2016 года с камер видеонаблюдения, находящихся в пентхаусе Деппа и Херд в Лос-Анджелесе, на которых видна актриса с мужчиной, предположительно Франко. По его словам, интимная встреча между парой случилась спустя несколько часов после последнего происшествия с предполагаемым насилием, когда в квартиру была вызвана полиция.Команда Деппа теперь просит «раскрыть все связи за определенный период в 2016 году» между Херд, Маском и Франко.Как отметил защитник Херд, ее внебрачные отношения не являются «оспариваемым вопросом в заявлении по делу». Кроме того, кадры видеонаблюдения из лифта пентхауса в течение некоторого времени распространялись онлайн.Ранее сосед Деппа Джош Дрю сообщил, что актриса крутила роман с Маском и актрисой Карой Делевинь, будучи замужем за Деппом. Трио якобы провело ночь в квартире Деппа, когда тот был на съемках.