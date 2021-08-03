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Эльвира Герман представит Беларусь в эстафете 4×400 на Олимпиаде в Токио

Белорусская бегунья Эльвира Герман примет участие в забеге эстафеты 4×400 м на Олимпийских играх в Токио. Такой информацией спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.


Отвечая на комментарий своего подписчика, она сообщила:

– Я не буду отказываться от эстафеты. Уважаю девочек, они к ней готовились, отобрались сюда и заслужили шанс пробежаться на олимпийском стадионе. 

Герман также написала, что не может отказаться от участия из уважения к своей команде. Она добавила, что по жизни привыкла следовать фразе "Все, что ни делается, делается к лучшему".

Нашу страну в эстафете 4×400 представят также Астерия Лимай, Юлия Близнец и Александра Хильманович. Квалификационные забеги, где спортсмены будут бороться за выход в финал, состоятся 5 августа.

Эльвира Герман – белорусская легкоатлетка из Пинска, которая специализируется в барьерном беге, чемпионка Европы 2008 года в этом виде спорта.  

Сегодня на ОИ в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами выступил белорус Виталий Парахонько. Он финишировал со временем 13:61 и стал 5-м в своем забеге. Атлет был в шаге от того, чтобы попасть в полуфинал. 

Фото из архива БЕЛТА
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