Эльвира Герман представит Беларусь в эстафете 4×400 на Олимпиаде в Токио

Белорусская бегунья Эльвира Герман примет участие в забеге эстафеты 4×400 м на Олимпийских играх в Токио. Такой информацией спортсменка поделилась на своей странице в Instagram.
Отвечая на комментарий своего подписчика, она сообщила:
– Я не буду отказываться от эстафеты. Уважаю девочек, они к ней готовились, отобрались сюда и заслужили шанс пробежаться на олимпийском стадионе.
Герман также написала, что не может отказаться от участия из уважения к своей команде. Она добавила, что по жизни привыкла следовать фразе "Все, что ни делается, делается к лучшему".
Нашу страну в эстафете 4×400 представят также Астерия Лимай, Юлия Близнец и Александра Хильманович. Квалификационные забеги, где спортсмены будут бороться за выход в финал, состоятся 5 августа.
Эльвира Герман – белорусская легкоатлетка из Пинска, которая специализируется в барьерном беге, чемпионка Европы 2008 года в этом виде спорта.
Сегодня на ОИ в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами выступил белорус Виталий Парахонько. Он финишировал со временем 13:61 и стал 5-м в своем забеге. Атлет был в шаге от того, чтобы попасть в полуфинал.
Фото из архива БЕЛТА