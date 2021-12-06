Елочные базары в Минске откроются 22 декабря

– уточнила информациюНа площадках можно будет приобрести ели, сосны, растения в кадках. В некоторых местах будут предложены букеты и композиции из хвойных веток. Время работы и стоимость живых елей устанавливают продавцы.Минский лесхоз будет реализовывать деревья на ул. Багратиона, 70. Ярмарка здесь откроется 20 декабря. Средняя цена срубленного праздничного дерева высотой до 1 м составит 19,20 рубля, от 1 м до 2 м – 26,40 рубля, от 2 м до 3 м – 33,60 рубля. Стоимость товаров в кадках несколько выше: дерево до 1 м – 33,60 рубля, от 1 м до 1,5 м – 48 рублей, от 1,6 до 2 м – 56,40 рубля.