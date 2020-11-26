Теперь Королеве Великобритании не страшен СOVID-19. Официальный поставщик перчаток во дворец объявил о создании специальных аксессуаров, убивающих вирус. Об этом сообщает The Telegraph.
Сассекское ателье Cornelia James, которое является официальным поставщиком перчаток для Елизаветы II, сообщило о коллаборации со швейцарской фирмой. Вместе они изготовят новый материал, который сможет нейтрализовать вирусы и микробы, попадающие на его поверхность.
Субстанцию Viroblock нанесут на обычные хлопковые или шерстяные перчатки королевы. Представители отметили, что это никак не отразится на их внешнем виде и не будет ощущаться при ношении.
Дата поставки аксессуара в Букингемский дворец пока неизвестна.
К слову, на официальных мероприятиях, Елизавета II всегда дополняет свой образ белыми тканевыми перчатками. Они сохраняют тепло и защищают ее от бактерий, которые могут передаться через рукопожатия.
Фото: zimbio.com
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Для Елизаветы II изготовят убивающие коронавирус перчатки
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