Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и пригласила его на обед

Монарх планирует провести встречу с внуком во время его приезда на церемонию открытия памятника принцессе Диане. Вместе они отобедают в Виндзорском замке. Согласно конфиденциальному источнику при дворе, Елизавета II не держит обиды на герцога Сассекского после его обвинений в адрес королевской семьи.Источник уточнил, что приглашение было озвучено еще до рождения дочери, которую герцог и герцогиня Сассекские назвали Лилибет в честь семейного прозвища королевы.