Королева Великобритании Елизавета II планирует встретиться со своим внуком принцем Гарри. Об этом сообщает специализирующийся на статьях о королевской семье колумнист Daily Mail Ричард Иден.
Монарх планирует провести встречу с внуком во время его приезда на церемонию открытия памятника принцессе Диане. Вместе они отобедают в Виндзорском замке. Согласно конфиденциальному источнику при дворе, Елизавета II не держит обиды на герцога Сассекского после его обвинений в адрес королевской семьи.
Источник уточнил, что приглашение было озвучено еще до рождения дочери, которую герцог и герцогиня Сассекские назвали Лилибет в честь семейного прозвища королевы.
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Елизавета II решила помириться с принцем Гарри и пригласила его на обед
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