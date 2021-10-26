Елизавета II провела первые аудиенции после многодневной болезни

Во вторник, 26 октября, монаршая особа провела две онлайн-аудиенции и приняла новых послов Южной Кореи и Швейцарии в Великобритании.Дипломаты, находясь в Букингемском дворце, общались с королевой, оставшейся в Виндзорском замке, по видеосвязи.Согласно календарю мероприятий 1 ноября Елизавета II должна посетить Глазго для участия в конференции ООН по изменению климата.Отмечается, что теперь королева будет брать в поездки членов королевской семьи, которые смогут подменить ее в случае проблем со здоровьем.Напомним, 20 октября Елизавета II неожиданно отменила визит в Северную Ирландию и легла в больницу на обследование. Она пробыла там ночь, а затем вернулась в Виндзор. Букингмеский дворец никаких комментариев по этому поводу не дал.