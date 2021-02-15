Королева Великобритании Елизавета II и другие представители королевской семьи радостно отреагировали на новость о второй беременности Меган Маркл, сообщает Tatler.ru.
Официальный представитель Букингемского дворца выпустил заявление, в котором Ее Величество, Герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья поздравляют пару и желают Гарри и Меган всего наилучшего.
Напомним, 14 февраля представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил о том, что пара ожидает рождения второго ребенка.
– Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом, – было сказано в сообщении.
Дата и место родов пока не уточняются.
К слову, объявление сделано в тот же день, что и 37 лет назад, когда принцесса Диана оповестила о своей беременности принцем Гарри, – в День святого Валентина в 1984 году.
Фото: peopletalk.ru
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Елизавета II отреагировала на известие о второй беременности Меган Маркл
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