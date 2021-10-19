Елизавета II отказалась стать «старушкой года»

«Старушку года» вручают уже 29 лет. Председатель премии Джайлс Брандрес сообщил, что ее организаторы обратились в Букингемский дворец с предложением отметить руководящую роль Елизаветы II во время пандемии COVID-19, но получили отказ.говорится в опубликованном Брандерсом письмом, подписанном помощником личного секретаря монарха Томом Лэнг-Бейкером.Интересный факт: премию «Старушка года» (или «Старичок года», если награда вручается мужчине) уже присуждали членам королевской семьи Великобритании. Например, матери Ее Величества Елизавете Боуз-Лайон и супругу монарха герцогу Эдинбургскому Филиппу.