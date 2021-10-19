Елизавета II отказалась стать «старушкой года»

Королева Великобритании Елизавета II (ей 95 лет) отказалась от почетной премии «Старушка года», потому что чувствует себя молодой, пишет ТАСС.
«Старушку года» вручают уже 29 лет. Председатель премии Джайлс Брандрес сообщил, что ее организаторы обратились в Букингемский дворец с предложением отметить руководящую роль Елизаветы II во время пандемии COVID-19, но получили отказ. «Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять [эту премию] и надеется, что вы найдете более достойного кандидата», - говорится в опубликованном Брандерсом письмом, подписанном помощником личного секретаря монарха Томом Лэнг-Бейкером.
Интересный факт: премию «Старушка года» (или «Старичок года», если награда вручается мужчине) уже присуждали членам королевской семьи Великобритании. Например, матери Ее Величества Елизавете Боуз-Лайон и супругу монарха герцогу Эдинбургскому Филиппу.