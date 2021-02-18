Популярная российская актриса Елизавета Боярская выразила соболезнования о смерти своего коллеги - народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Она подчеркнула, что он был очень добрым и внимательным человеком. Об этом сообщает РИА Новости.
Боярская добавила, что он по-отечески нежно относился к ней и помог на съёмках картины "Ирония судьбы. Продолжение".
- Андрей Васильевич навсегда останется в моей памяти человеком очень добрым, отзывчивым. Мне посчастливилось с ним поработать в самом начале моего пути - в фильме "Ирония судьбы. Продолжение". Я навсегда запомню, каким он был внимательным, как он помогал, потому что понимал, что для меня это первые шаги в профессии. Мягков всегда подсказывал, оказывал внимание и был по-отечески очень нежен. Общаясь и работая с ним, у меня появлялось ощущение теплоты и доброты отеческой. Конечно, это невосполнимая утрата, - высказалась знаменитость.
Собеседница добавила, что Мягков оставил прекрасный след в искусстве, его творчество будут помнить будущие поколения.
- Он замечательный человек и настоящий профессионал. Его актерской игрой невозможно налюбоваться, - заключила Боярская.
Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни. Он актер театра и кино, народный артист РСФСР. Известен по картинам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года стал актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.
Фото: rbc.ru
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Елизавета Боярская: Мягков был очень добр и по-отечески нежен
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