Елизарьев: в театре должны работать молодые белорусы

Такое мнение высказал художественный руководить Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев в телефильме проекта «Сделано!» на канале СТВ.

– В нашем театре, я считаю, должны обязательно работать молодые талантливые белорусы. Каждый человек, который что-то сделал в нашей стране, должен оставить после себя учеников, – считает Валентин Елизарьев.

Авторы проекта отметили, что билеты на «Лебединое» в белорусский Большой разлетаются со скоростью балетного фуэте, а за афишей следят тысячи поклонников. Однако в начале 2000-х проблемы у белорусских театров были самые приземленные – зритель не шел, а на современные постановки не хватало ни средств, ни технических возможностей. Театры стали реанимировать благодаря вниманию Александра Лукашенко. Под государственную программу реконструкции попали сразу 24 объекта. Самую масштабную модернизацию в своей истории пережил Большой театр.