Это в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ подчеркнул политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.
– В третьем мире только и ждут, чтобы появился какой-то противовес США, там от них устали, потому что они не решают свои проблемы. Когда был СССР – это был противовес, и очень многие страны тянулись к Советскому Союзу. А сегодня этого нет, и это очень мешает жить странам развивающимся, – обратил внимание политолог.
По словам эксперта, аналогичные процессы наблюдаются в Европе.
– Там есть нормальные люди, причем их большинство. И они вовсе не хотят участвовать ни в этой милитаризации, ни в новой гонке вооружений, ни в холодной войне и так далее. Нужно, чтобы эти политические силы пришли к власти. Но для этого мы в Европе должны создать точку опоры, про которую они могли бы сказать: "Это хороший союз", – резюмировал Вадим Елфимов.