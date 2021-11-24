Елфимов: мы ни в коем случае не будем превращаться в некий фильтр для Евросоюза

Об этом заявил политолог и журналист-международник Вадим Елфимов в новом выпуске программы "Объективно" на ОНТ.
По мнению эксперта, в сложившейся ситуации с беженцами белорусская власть избрала абсолютно правильную политику.
– Если взять историческую ретроспективу, то не было ни одного случая, когда лагеря с беженцами в конечном счете не приводили к каким-либо конфликтам. Я думаю, что нас хотели дестабилизировать. Но мы ни в коем случае не будем брать на себя ответственность. Мы не будем превращаться в некий фильтр для Евросоюза. Это их проблема, пусть они ее решают. С точки зрения безопасности нам на своей территории эти лагеря не нужны. И, кстати говоря, они прекрасно показывают, какое у них лицо блюстителей закона и прав человека, – подчеркнул он.
Эксперт также высказался о ряде преступлений, совершенных в отношении беженцев:
– Мы увидели преступления, которые совершаются польской стороной. С точки зрения польского законодательства их армия отделена от политики. Но здесь [с беженцами на границе] армию подключают исключительно по политическим мотивам. Во-вторых, армию нельзя использовать против гражданского населения. Кто эти курды? Вооруженные силы, что ли?
– По внутреннему законодательству ЕС запрещено применять водометы при температуре менее плюс 10 градусов, – продолжил Елфимов. – Их применяли при нулевой и даже минусовой. По сути, поливали людей насмерть, чтобы они замерзали и так далее. То есть там целый набор преступлений, которые нужно скрыть.
Фото: скриншот из видео