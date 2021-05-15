Елена Шведова рассказала о 99-летних родителях и о своем пути в искусстве

Это родители замечательной оперной певицы, заслуженной артистки Республики Беларусь Елены Шведовой, которая совсем недавно отпраздновала двойной юбилей – 60-летие со дня рождения и 30-летие творческой деятельности.Отпраздновала на сцене, исполнив сложнейшую партию сопрано в вокально-хореографическом представлении «Кармина Бурана». Редкое долголетие для колоратурной дивы! Первая ее наставница в искусстве пения – легендарная Дора Кроз – ушла со сцены в 40 лет, вторая – не менее легендарная Тамара Нижникова – в 51.Шведова поет и будет петь. Голос и внешность позволяют. Не от родителей ли этот дар победительной молодости, внутреннего свечения и красоты?– рассказывает певица. –Спрашиваю, где познакомились. На фронте?Так и разговаривают до сих пор, уже больше шестидесяти лет.С любопытством разглядываю фотографии. Поразительно! Никакой дряхлости!– говорит певица. –Пелагея Ивановна до знакомства с Владимиром Васильевичем не была замужем, а он пережил семейную драму.Семья отца была интеллигентной. Прадед певицы – священник. Бабушка окончила высшие Бестужевские курсы и учила с ней немецкие и французские глаголы. Дед был начальником могилевской железнодорожной ветки и какое-то время начальником Белорусского вокзала в Москве.А насчет пения, театра – после пережитой драмы отец об этом и слышать не хотел.Петь она научилась раньше, чем говорить.Та самая Кроз, уроженка города Сенно, которая в 1933 году пела Микаэлу в первой белорусской «Кармен».А потом была Белорусская консерватория, класс народной артистки СССР, профессора Тамары Николаевны Нижниковой. Казалось бы, прямой путь в Большой театр БССР!Но свою сценическую карьеру Елена Шведова начала в Государственном музыкальном театре города Нальчика. За полгода спела партию Джильды в «Риголетто» и Виолетты в «Фиалке Монмартра», и поняла, что пора возвращаться домой.Пела в том числе из репертуара Зыкиной: «Волгоградскую березку», «Течет река Волга...», «Тонкая рябина», «Оренбургской платок».А в театр попала по звонку.После Царицы Ночи была Олимпия в «Сказках Гофмана» с дирижером Татьяной Коломийцевой.За тридцать лет в Большом театре всякое было, но помнится только хорошее.И, конечно, семья. Муж Андрей Корзун, который заведовал хирургическим отделением военного госпиталя, а сейчас в Пятой клинической больнице. Сын Дима, который вместе с семьей живет в Смоленске.Спрашиваю, не жалеет ли Елена Владимировна, что не стала военным переводчиком. Работала бы в посольстве, посмотрела бы мир...– со смехом отвечает она.Фото из семейного архива