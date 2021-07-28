Елена Омелюсик заняла 16-ю позицию на велогонке с раздельным стартом

Она финишировала со временем 33 мин. 21,41 сек. Лидировала в олимпийской "разделке" Аннемик ван Флейтен из Нидерландов с итоговым результатом 30 мин. 13,49 сек.Елена Омелюсик - чемпионка мира 2015 года в командной гонке, многократная чемпионка Беларуси. В 2015 году на первых Европейских играх завоевала золото в групповой гонке. Также была участницей летних Олимпийский игр 2012 (15 место в групповой гонке).