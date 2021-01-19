В первую очередь вакцинироваться от коронавируса должны люди старше 65 лет и те, у кого есть рак либо лишний вес. При этом бояться данной процедуры не стоит, так как риск тяжело заболеть и умереть от COVID-19 у этой группы намного выше. Об этом в программе "Жить здорово" рассказала Елена Малышева – российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор.
Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина предупредила, что после вакцинации некоторое время могут наблюдаться кратковременные побочные эффекты, однако это не опасно:
– Озноб, слабость, небольшая боль в мышцах. Все эти явления быстро проходят. А если температура вдруг повысится чуть выше 38, нужно принять одну таблетку парацетамола.
По словам Елены Малышевой, вакцинация проводится в два этапа. Сначала делается первый укол, а через 21 день – второй.
– Сразу после прививки пациентов не отпустят домой. Еще полчаса они должны оставаться в поликлинике, чтобы врачи могли наблюдать за острыми реакциями и убедиться, что все в порядке, – добавила медик.
Елена Малышева также назвала людей, которым в первую очередь стоит вакцинироваться от коронавируса:
– Экстренная вакцинация нужна тем, кому больше шестидесяти пяти лет, у кого тяжелые хронические заболевания, ожирение, сахарный диабет, заболевания легких и так далее. Риск погибнуть от COVID-19 у этой группы намного выше, чем от любой прививки. Прививка – ваше спасение.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
677
Елена Малышева объяснила, почему не стоит бояться вакцинации от коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter