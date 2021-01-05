Елена Малышева объяснила, можно ли худеть во время пандемии COVID-19

Скриншот видео
Полезной информацией специалист поделилась в видео, опубликованном на личной странице в Instagram. Она считает, что в сложившихся условиях избавляться от лишнего веса можно и даже нужно – при ожирении могут наблюдаться проблемы с дыханием.
Медик объяснила, каким образом жировая ткань влияет на дыхательные органы. При избыточном весе может возникнуть возникает рестриктивная болезнь легких. При данном недуге орган «поднят вверх» из-за лишнего веса. Ввиду этого страдающие ожирением и переносят COVID-19 в тяжелой форме. У таких людей значительно возрастает риск летального исхода при заражении коронавирусом.
– Я настоятельно рекомендую в период пандемии следить за своим телом и при необходимости начинать избавляться от лишних килограммов, – сказала она.
Но медик против голодания. Малышева напоминает, что худеть нужно за счет правильного питания, а не урезать свой рацион и формировать дефицит калорий.
По словам телеведущей, кушать нужно 3–6 раз в день небольшими порциями. При этом следить, чтобы в день вы употребляли в среднем 1200 калорий.