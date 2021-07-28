Елена Фурман: перед Олимпиадой у меня возникла проблема с напарницей

Инна Никулина и Елена Фурман

Елена Фурман в микст-зоне Sea Forest Waterway, где на Олимпиаде в Токио соревнуются гребцы, в связи с таким результатом была более чем раздосадована. Однако несколько минут корреспонденту издательского дома «Беларусь сегодня» все-таки уделила:– Видно, мы еще не готовы на такие результаты, которые показали наши соперницы в полуфинале. Все пять экипажей, опередившие наш, проехали по рекордному времени. И еще погодные условия здесь очень сложные. Сильный порывистый ветер. Тяжеловато было справляться. Очень много «лещей наловили» – то есть цепляли воду веслами.– Сегодня погода была оптимальнее для соревнований, чем в предыдущие дни. Было не так жарко.– Конечно, ставили перед собой цели. Соотношение работы и времени соответствовало более высоким результатам. Но как видите, все хотят медалей и достичь чего-то значимого. И видно, не настолько мы сильны, как казалось.– Потому что она закончила со спортом ради любви.– Не могу точно сказать, ставили на меня или нет. Но перед Олимпиадой у меня возникла проблема с напарницей. Предыдущая, как я уже сказала, завязала с выступлениями, а новая еще два месяца назад работала тренером и вернулась в спорт, чтобы мне помочь. Да, за полтора месяца мы чуть-чуть наладили взаимопонимание и накатали. Но к Олимпиаде люди готовятся четыре года, а не полтора месяца.