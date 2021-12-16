Депутат: реставрация объектов в Брестской крепости будет продолжаться

Об этом сегодня сообщила председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам во время посещения Брестской крепости. Елена Афанасьева подчеркнула важность и значимость данного объекта для Союзного государства:





– Брестская крепость – ценный объект, который не только сохраняет историческую память, но и дает возможность воспитывать чувство патриотизма у подрастающего поколения. Предыдущая программа по реставрации сооружений на территории крепости была реализована в течение трех лет, сейчас Парламентское собрание рассматривает вопрос о продолжении данных работ. Надо подготовить новую программу и обеспечить ее финансирование в размере около 500 миллионов российских рублей. Ведь это очень важный для Союзного государства объект. Сегодня в Бресте также будет проходить заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании, молодые люди обязательно должны побывать на священной земле Брестской крепости. Мы стараемся сохранить это и другие места великого подвига, чтобы белорусские и российские ребята знали, какой ценой далась жизнь сегодняшнему поколению.

Фото БЕЛТА



