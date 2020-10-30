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Электронные ярмарки вакансий пройдут 30 октября в четырех районах Беларуси

Жителям четырех районов Беларуси доступны электронные ярмарки вакансий, которые проведет государственная служба занятости 30 октября на специализированной электронной площадке www.e-vacancy.by.
Мероприятия по трудоустройству, которые пройдут в одно и то же время – с 10:00 до 12:00, предназначены для жителей Червенского, Лунинецкого, Жлобинского и Полоцкого районов.


В Червенском районе свои вакансии будут представлять пять организаций, причем только три из них – местные. Червенскому лесхозу требуются вальщик леса, лесник, лесоруб, мастер леса, тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. Планируется, что заявит о своих потребностях и Червенская центральная районная больница. Остальные три участника – столичное ОАО «Минскремстрой», ОАО «СветлогорскХимволокно» из Гомельской области и ОАО «Полесьеэлектромаш» из Лунинца.

Любопытно, что в списке организаций, предлагающих работу жителям Лунинецкого района, за несколько часов до начала ярмарки не было вышеупомянутого ОАО «Полесьеэлектромаш». Зато присутствовали Лунинецкое райпо – сюда нужны буфетчик, водитель автомобиля, грузчик, парикмахер, повар, продавец и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – и филиал «АП № 10 г. Лунинца», приглашающий на работу водителя автомобиля, кондуктора, монтировщика шин и шинно-пневматических муфт, начальника (без указания профиля) и слесаря по ремонту автомобилей.

В Жлобинском районе кадры для производства намерено искать ОАО «СветлогорскХимволокно». В Полоцком – ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (требуются водитель автомобиля, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по проектно-сметной работе, инженер-проектировщик, лаборант химического анализа, машинист компрессорных установок, машинист тепловоза, слесарь по ремонту автомобилей, составитель поездов, термист, ткач) и ОАО «Минскремстрой».

Электронная ярмарка вакансий — прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости, доступ к ним для всех соискателей сохранится. 
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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