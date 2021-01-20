Электронные ярмарки вакансий пройдут 20 января в Пуховичском и Кричевском районах

Управление по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома с 10:00 до 12:00 проведет электронную ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу. Будет организовано онлайн-консультирование с участием ООО «Пуховичское МПМК-14», ОАО «Завод горного воска» и ОАО «Марьиногорская ЦРБ».ООО «Пуховичское МПМК-14» – один из ведущих застройщиков района. В портфель проектов входят объекты жилой, коммерческой, торговой, производственной недвижимости и социальные. Здесь необходимы работники строительных специальностей: каменщик, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, изолировщик на термоизоляции, рабочий по благоустройству населенных пунктов и производственных территорий, плотник, электрогазосварщик, монтажник строительных конструкций, стяжечник, маляр, плиточник-облицовщик, штукатур. ОАО «Завод горного воска» – единственный в Беларуси производитель парафинов, модельных составов, парафиновых эмульсий и защитных восков. Среди предлагаемых вакансий — механик транспортного участка, инженер-технолог исследовательской лаборатории, слесарь КИПиА, машинист компрессорных установок, тракторист, слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционеров, аппаратчик смешивания, электрогазосварщик, водитель автомобиля, изолировщик на термоизоляции, электромонтер и др. Марьиногорская центральная районная больница располагает несколькими десятками вакансий, в основном медицинского профиля.Электронная ярмарка вакансий Кричевского района пройдет с 11:00 до 13:00. Районное УКПП «Коммунальник» готово предложить шесть вакансий: главного инженера, главного энергетика, мастера участка, машиниста (кочегара) котельной, начальника жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, к участию в ярмарке заявлено столичное ОАО «Минскремстрой» с 251 вакансией.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.