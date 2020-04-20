Электронные ярмарки вакансий пройдут 20 апреля с участием нанимателей из нескольких районов Могилевской области

Электронные ярмарки вакансий с участием нанимателей из нескольких районов Могилевской области пройдут 20 апреля в первой половине дня, сообщает тематический портал государственной службы занятости www.e-vacancy.by.





В частности, в понедельник с 09.00 до 11.00 пройдет электронная ярмарка вакансий для жителей Глусского района. В ней примет участие три нанимателя: КУСП «Черняховский-Агро» с 20 вакансиями (агроном по защите растений, ветеринарный врач, водитель автомобиля, главный инженер, зоотехник, оператор машинного доения, токарь, тракторист и др.) ОАО «Молочные горки» (предприятию требуются главный инженер и инженер-химик) и Глусская ЦРБ (здесь ждут врача-специалиста, инструктора по лечебной физкультуре, медицинскую сестру, помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи).

20 апреля с 10.00 до 12.00 электронная ярмарка вакансий пройдет для жителей Дрибинского района. В ней примут участие упомянутые выше КУСП «Черняховский-Агро» и ОАО «Молочные горки», а также ОАО «Амкодор-Шклов» (здесь 12 вакансий, в том числе ветеринарный врач, главный инженер-энергетик, животновод, инженер по механизации трудоемких процессов, лаборант химико-бактериологического анализа, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, оператор машинного доения, тракторист).

Для жителей Кличевского района в то же время предложат работу КУСП «Черняховский-Агро», ОАО «Молочные горки», «Амкодор-Шклов», а также ГЛХУ «Кличевский лесхоз» (этому предприятию требуется лесовод).

Наконец, жителям Славгородского района с 10.00 до 12.00, помимо КУСП «Черняховский-Агро», ОАО «Молочные горки» и «Амкодор-Шклов», предложит работу ГЛХУ «Чаусский лесхоз» (Лопатичское лесничество Славгородского района).

В ходе ярмарок соискатели работ получат возможность ознакомиться с вакансиями, задать интересующие вопросы, получить консультацию, приглашение на собеседование.

Электронная ярмарка вакансий — это прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она предлагается на сайте www.e-vacancy.by одновременно всем жителям страны и значительно сокращает период поиска работы. Первая такая ярмарка прошла в декабре 2018 год в Минске.