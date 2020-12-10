Электронные ярмарки вакансий пройдут 10 декабря в Минске и Могилеве

В ярмарке вакансий с участием предприятий и организаций белорусской столицы с 10:00 до 12:00 свободные рабочие места намерены представить семь нанимателей: ГП «Минсктранс» (два филиала), ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Минскремстрой», ООО «Деливери Плюс» (инновационный агрегатор доставки еды из популярных кафе и ресторанов Минска) и РУП «Белмедпрепараты». За несколько часов до начала мероприятия на интернет-площадке было представлено более 500 вакансий, к началу ярмарки их количество увеличится.Электронная ярмарка вакансий в Могилеве предназначена в первую очередь для молодых соискателей работы. Она также пройдет с 10:00 до 12:00. В мероприятии примут участие шесть организаций: ОАО «Лента»; Могилевский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», Могилевский филиал «Автобусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «Ольса», ПУП «Метиз» общественного объединения «Белорусское общество глухих», Могилевское городское коммунальное унитарное дорожно-мостовое предприятие и МОАО «Красный металлист», . В частности, у ОАО «Ольса» 112 вакансий – заведующий архивом, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, инженер по охране труда, кладовщик, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий, литейщик на машинах для литья под давлением, лифтер, маляр, подсобный рабочий, раскройщик, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, стропальщик, укладчик-упаковщик, швея и др. Предприятию «Метиз» требуются наладчик холодноштамповочного оборудования, повар, полировщик, резьбонарезчик на специальных станках, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, фрезеровщик, швея, штамповщик. Могилевскому филиалу РУП «Белпочта» нужны оператор связи, почтальон, сортировщик почтовых отправлений и печатных средств массовой информации, электромеханик почтового оборудования.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.